Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: In der Ausfahrt ins Schleudern geraten

A 61/Gensingen (ots)

Offenbar zu schnell war ein 25-jähriger Fahrer eines PKW am 21.11.2023 gegen 06:50 Uhr, der an der Anschlussstelle Bad Kreuznach von der Fahrbahn abkam. Dabei befuhr der 25-Jährige zunächst die A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Als er am Anschluss Bad Kreuznach die Autobahn verlassen wollte kam er in der Kurve offenbar aufgrund nicht der Witterung angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Er geriet mit seinem PKW ins Schleudern und prallte links und rechts in die Schutzplanke. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Den Schaden an seinem PKW schätzt die Polizei auf ca. 8000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch ein Fahrzeug des Rettungsdienstes sowie Kräfte der Feuerwehr Gensingen.

