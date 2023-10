Polizei Wuppertal

POL-W: RS Ladendiebin verletzt Supermarktmitarbeiter und Polizistin

Wuppertal (ots)

In den Nachmittagsstunden des 29.09.2023 kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Kölner Straße in Remscheid-Lennep zu einem Räuberischen Diebstahl und zu Widerstandshandlungen gegen eine Polizeivollzugsbeamtin. Als die 39-jährige Tatverdächtige den Kassenbereich der Filiale passierte, bezahlte sie nur einen Teil ihrer Ware. Ein Mitarbeiter des Marktes stellte die Diebin zur Rede. Daraufhin biss die Frau den Angestellten. In der Folge kam es zu einer Rangelei. Als die Polizei eintraf, zeigte die Frau sich weiter aggressiv. Bei einem Versuch an das Diebesgut zu gelangen, trat sie in Richtung Kopf der Polizeibeamtin und verletzte sie leicht. Die eingesetzten Beamten brachten die Randaliererin in das Polizeigewahrsam. Dort wurde ihr aufgrund einer möglichen Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. (an)

