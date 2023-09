POL-W: W/SG/RS - Tag des Notrufs - Social-Media-Marathon bei der Polizei Wuppertal/Remscheid/Solingen

Wuppertal (ots) - Gestern (27.09.2023) gegen 15:40 Uhr kam es in Wuppertal Heckinghausen zu einer Verfolgungsfahrt, die erst in Radevormwald endete. Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte an der Bockmühle/Lenneper Straße einen VW Golf zu kontrollieren. Trotz wiederholter Aufforderung, sein Fahrzeug anzuhalten, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Weitere ...

