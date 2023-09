Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrzeugführer flüchtet vor Kontrolle - Verfolgungsfahrt endet in Radevormwald

Wuppertal (ots)

Gestern (27.09.2023) gegen 15:40 Uhr kam es in Wuppertal Heckinghausen zu einer Verfolgungsfahrt, die erst in Radevormwald endete. Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte an der Bockmühle/Lenneper Straße einen VW Golf zu kontrollieren. Trotz wiederholter Aufforderung, sein Fahrzeug anzuhalten, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Weitere Anhaltesignale ignorierte er und beschleunigte die Geschwindigkeit seines VW. Auf der L414 in Höhe der Einmündung Vogelsmühle (Radevormwald) fuhr der Autofahrer auf einen Parkplatz und stoppte. Im Anschluss führten die Beamten eine Kontrolle der Insassen und des Fahrzeugs durch. Es besteht der Verdacht, dass der 19-jährige Fahrzeugführer seinen VW Golf unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Auf einer Polizeiwache wurde dem Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Kennzeichen, die am Fahrzeug angebracht waren, um Fälschungen. Das Fahrzeug sowie die Kennzeichen wurden vor Ort beschlagnahmt. (an)

