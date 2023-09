Polizei Wuppertal

POL-W: W Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Wuppertal (ots)

Am Dienstagabend (27.09.2923) kam es gegen 19:00 Uhr im Bereich Lichtscheid in Wuppertal zu einer Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper. Polizeibeamte beobachteten zwei Personen, die Pyrotechnik auf den Schliemannweg (unterhalb der Brücke L418) und die dortigen Altpapiercontainer warfen, gefolgt von lauten Knallgeräuschen. Die tatverdächtigen Personen wurden durch die Beamten kontrolliert. Es handelt sich um einen 13-Jährigen und einen 14-Jährigen. Bei der Überprüfung der Tatverdächtigen wurden weitere Feuerwerkskörper aufgefunden. Die beiden wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Inwieweit die beiden Jugendlichen mit sechs weiteren Klein- und Containerbränden in den Bereichen Kothener Busch und Schliemannweg der vergangenen Wochen in Verbindung stehen, ist Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei. (an)

