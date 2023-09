Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerstetten - Zu spät gebremst

Am Montag kam es zu einem Unfall bei Westerstetten.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf der B10 in Richtung Ulm. Zwischen der Abzweigung Hinterdenkental und Vorderdenkental stockte der Verkehr. Das bemerkte der 19-Jährige in seinem Ford zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte einer 21-jährigen Ford Fahrerin in das Heck. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Ford der 21-Jährigen musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

