POL-UL: (UL) Rißtissen - Beim Abbiegen überholt

Am Sonntag erlitt eine 30-Jährige bei einem Unfall bei Rißtissen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr befuhr die 30-Jährige mit ihrem Nissan die Kreisstraße von Untersulmetingen in Richtung Rißtissen. An einem Feldweg wollte sie nach links abbiegen. Zeitgleich überholte ein 34-Jährige mit einem Mercedes den Nissan. Die Fahrzeuge stießen zusammen und landeten im Straßengraben. Durch die Kollision erlitt die Frau leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) nahm die Ermittlung zum genauen Hergang des Unfalls auf. Sie schätzt den Schaden am Nissan auf 1.000 Euro, am Mercedes auf 10.000 Euro.

