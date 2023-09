Polizei Wuppertal

POL-W: W Vermisstensuche nach der 13-jährigen Remaz - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

Wuppertal (ots)

Seit dem 06.09.2023 (Mittwoch) wird die 13-jährige Remaz R. aus Wuppertal vermisst. Zuletzt wurde sie an einer Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche in Wuppertal-Katernberg gesehen. Die Vermisste ist circa 160 cm groß. Sie hat schulterlanges, rotbraunes Haar, trägt künstliche Wimpern und hat dunkelrot lackierte Fingernägel. Remaz ist dunkel gekleidet und trägt einen Kapuzenpullover. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0202/284-0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu melden. (an)

