Polizei Wuppertal

POL-W: W - Steinwurf auf Krankentransportwagen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wuppertal (ots)

Am 28.09.2023 gegen 21:00 Uhr warfen Unbekannte Steine von der Nordbahntrasse auf die Uellendahler Straße. Eine Krankentransportbesatzung war auf der Uellendahler Straße unterwegs als ein Stein mittig in der Windschutzscheibe einschlug. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Stein von der Brücke Dr. Werner-Jackstädt-Weg geworfen. Aufgrund des Steinwurfs musste ein weiterer Krankentransportwagen angefordert werden, um den Transport zu übernehmen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (an)

