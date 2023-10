Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei löst Feier auf - zwei Ingewahrsamnahmen und diverse Platzverweise

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (01.10.2023 gegen 02:55 Uhr) kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Kneipe an der Arrenberger Straße. Zuvor meldete eine Zeugin über den Notruf, dass es in der Lokalität zu Streitigkeiten gekommen sei. Bei der Sachverhaltsklärung rempelte ein 22-Jähriger einen Polizeibeamten auf dem Gehweg vor der Kneipe an. Zudem beleidigte er den Polizisten. Als Beamte den Beschuldigten anschließend nach Ausweisdokumenten durchsuchten, leistete er Widerstand. Die eingesetzten Polizisten blieben dabei unverletzt. Im weiteren Verlauf nahm die Polizei den Mann in Gewahrsam. Ein weiterer 22-Jähriger störte die Einsatzkräfte in der Durchführung ihrer Maßnahme. Auch er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief bei beiden Personen positiv. Die Polizei löste die Feier auf und sprach insgesamt dreizehn Platzverweise aus. Es wurde eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gefertigt. (ar)

