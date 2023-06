Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim, Lkr. Tuttlingen) Unfall fordert zwei leicht verletzte Personen und rund 20000 Euro Schaden

Balgheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und rund 20000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am späten Mittwochnachmittag im Bereich der Parkplatzausfahrt eines Discounters auf der Tuttlinger Straße passiert ist. Gegen 16.30 Uhr wollte eine 28-Jährige mit einem Auto der Marke Suzuki von dem Discounter-Parkplatz nach links auf die Tuttlinger Straße in Richtung Spaichingen abbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Toyota, dessen 62-jähriger Fahrer sich auf der Tuttlinger Straße aus Richtung Spaichingen der Parkplatzausfahrt näherte. Bei dem Unfall zogen sich die Suzuki-Fahrerin und der Fahrer des Toyotas leichte Verletzungen zu. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die 28-Jährige, die infolge des Unfalls unter anderem auch einen leichten Schock erlitten hatte. Beide Personen begaben sich später eigenständig in ärztliche Behandlung. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Toyotas.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell