Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Von der Straße abgekommen - 8000 Euro Schaden

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am späten Mittwochabend ist ein Volvo-Fahrer auf der Christian-Messner-Straße von der Fahrbahn abgekommen, gegen montierte Leitplanken gekracht und mit dem Wagen schließlich im Straßengraben stehen geblieben. Der 38-jährige Fahrer des Volvos war gegen 23.40 Uhr von der Stadtmitte kommend auf der Christian-Messner-Straße in Richtung Landesstraße 433 unterwegs. Kurz vor der Abzweigung "Im Sandbruch" kam der Mann mit seinem Wagen aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die vorhandenen Leitplanken. Nach dem Gegenlenken querte der Volvo die Fahrbahn und blieb schließlich beschädigt im Straßengraben stehen. An den Schutzplanken und dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt knapp 8000 Euro.

