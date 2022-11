Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Zoll stoppt Diesel- Einkaufsfahrt/ Steuernachzahlung für 980 Liter Diesel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dresden (ots)

Am 25. November 2022 fiel einer mobilen Zollstreife auf der Autobahn 4 ein aus Polen kommender Transporter mit offener Ladefläche auf. Auf dem Rastplatz Kodersdorf kontrollierte die Streife das Fahrzeug. Der 71- jährige Fahrer gab an, im Auftrag und mit dem Firmenfahrzeug seiner Tochter unterwegs zu sein. Ihr gehöre eine Bau- und Industrieservice- Firma in Sachsen-Anhalt.

Das besondere Interesse der Zöllnerinnen und Zöllner galt dem auf der Ladefläche befindlichen Behälter, der mit schwarzer Folie umhüllt war. Dabei handelte es sich um einen 1.000 Liter Tank, der nach Angaben des Fahrers mit 980 Liter Dieselkraftstoff gefüllt war. Die anschließende Überprüfung bestätigte die Angabe. Leider ging der Plan, mit billigerem Kraftstoff aus Polen Geld zu sparen, nicht auf. Am Ende musste der Fahrer über 460,- Euro Steuern nachzahlen.

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden, übermittelt durch news aktuell