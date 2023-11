Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrer*in von LKW verursacht Unfall und fährt davon

A 61/Stomberg (ots)

Einen Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten verursachte am 23.11.2023 gegen 16 Uhr eine Person, die mit einem LKW einen plötzlichen Spurwechsel vollzog. Der LKW wechselte in der Baustelle zwischen Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West in Richtung Ludwigshafen fahrend plötzlich von dem rechten auf den linken Fahrstreifen. An der Unfallstelle befindet sich baustellenbedingt eine Teilung der Fahrstreifen. Eine nachfolgende 20-Jährige musste mit ihrem Mazda eine Vollbremsung durchführen, um nicht mit dem LKW zu kollidieren. Dies erkannte ein nachfolgender 65-Jähriger mit seinem Hyundai zu spät und fuhr auf den PKW der 20-Jährigen. Ein weiter nachfolgender Ford, der von einem 26-Jährigen geführt wurde, konnte noch rechtzeig zum Stillstand kommen. Jedoch fuhr diesem dann ein 69-Jähriger mit seinem Skoda auf. Der LKW fuhr indes weiter. Die 20-Jährige und ihre 20-Jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An ihrem PKW entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Den Schaden am Hyundai des auffahrenden 65-Jährigen, der unverletzt blieb, schätzt die Polizei auf ca. 2000 Euro. Ebenfalls leicht verletzt wurde der 26-Jährige, an dessen Ford ebenfalls ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Am letzten Auto, dem Skoda des 69-Jährigen entstand ein erheblicher Schaden, den die Polizei auf ca. 10.000 Euro schätzt. Die Polizei ermittelt gegen die Person, die den LKW geführt und sich entfernt hat wegen Unerlaubten Entfernen von m Unfallort und bittet mögliche Zeugen um Hinweise möglicher Zeugen unter 06701-9190.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell