Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kleintransporter kommt von der BAB 24 ab - Fahrer alkoholisiert

Rastow/ Stolpe (ots)

Am Dienstagmorgen ist ein alkoholisierter Fahrer mit seinem Kleintransporter auf der BAB 24 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In weiterer Folge kippte das Fahrzeug im angrenzenden Straßengraben auf die rechte Fahrzeugseite und kam zum Stehen. Das Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt, die unverletzt blieben. Beim 37-jährigen Fahrer des Kleintransporters stellten die Beamten vor Ort einen Atemalkoholwert von 0,8 Promille fest, sodass er im Anschluss zur Blutprobenentnahme gebracht wurde. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Bergung des Unfallfahrzeuges musste die rechte Fahrspur der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg kurzzeitig gesperrt werden. Gegen den 37-Jährigen ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell