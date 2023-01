Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei ermittelt Diebes-Duo bei Verkehrskontrolle

Parchim (ots)

Im Zuge einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Sonntagmorgen in Parchim mehrere Straftaten aufdecken können. Nicht nur Verkehrsdelikte, sondern auch Diebstähle sowie Rauschgiftdelikte werden den 19 und 43 Jahre alten Autoinsassen jetzt vorgeworfen. Zunächst war die Polizei nach einem Zeugenhinweis auf einen PKW mit falschen Kennzeichen aufmerksam geworden, dessen zwei Insassen daraufhin kontrolliert wurden. Beide standen einem Vortest zufolge unter Drogeneinfluss. Im Auto, das nicht zugelassen und nicht versichert war, entdeckte die Polizei dann zwei gestohlene Autokennzeichen, eine Dose mit rauschgiftverdächtigen Substanzen sowie typisches Einbruchswerkzeug. Während in der Wohnung des 19-jährigen Fahrer eine unterschlagene Geldkarte sichergestellt werden konnten, entdeckte die Polizei in der Wohnung und auf dem Hinterhof des 43-Jährigen weitere Betäubungsmittel sowie mehrere teils demontierte Zweiräder. Darunter ein Kleinkraftrad, ein hochwertiges Fahrrad sowie ein Elektrofahrrad, nach denen die Polizei bereits gefahndet hatte. Die Fahrzeuge wurden zuvor in Parchim als gestohlen gemeldet. Zudem stellte die Polizei zahlreiche Fahrzeugteile sowie Werkzeuge sicher, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut handelt. Gegen beide Tatverdächtige ist Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet worden. Gegen den 19-jährigen Autofahrer überdies wegen mehrerer Verkehrsdelikte. Unter anderem wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung.

