Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: TÜV-Stempel gefälscht

Gau-Bickelheim (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle eines 53-jährigen PKW-Fahrers am 22.11.2023 gegen 11 Uhr stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim fest, dass am Wagen des Mannes die Stempel für die Hauptuntersuchung manipuliert waren. Die Kontrolle fand am Mitfahrerparkplatz bei Gau-Bickelheim an der L 400 statt. Zudem waren die Einträge für die Hauptuntersuchung in der Zulassungsbescheinigung gefälscht. Die Polizisten legten direkt vor Ort das Auto still. Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt. Der 53-Jährige muss sich nun wegen Urkundenfälschung verantworten.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell