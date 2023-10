Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Geldern - Öffentlichkeitsfahndung

Wer kann Hinweise zu der Identität der Täter geben?

Kreis Kleve - Geldern (ots)

Am 13. Juli 2023 betraten zwei unbekannte Täter ein Mobilfunkgeschäft an der Issumer Straße in Geldern. Sie schauten sich zunächst die dort ausgestellten Mobilfunkgeräte an. Dann trennten sie die jeweiligen Sicherungskabel durch und rannten mit den gestohlenen Mobiltelefonen aus dem Geschäft hinaus. Ein Zeuge versuchte noch, die Verfolgung aufzunehmen, konnte die beiden Tatverdächtigen aber nicht mehr einholen.

1. Tatverdächtiger: - männlich - ca. 185-190 cm groß - schlanke Statur - schwarze Haare - Vollbart - schwarzes T-Shirt mit dem Aufdruck FUCK-OFF

2. Tatverdächtiger: - männlich - ca. 185-190 cm groß - schlanke Statur - Vollbart - Flecktarn-Kappe, weißes T-Shirt, rote Jogginghose

Die Bilder der Täter sind unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/117054

Hinweise nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell