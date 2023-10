Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl/ Wer kennt den Täter?

Kreis Kleve - Kleve (ots)

Am 29. August 2023 gegen 10 Uhr nahm sich ein unbekannter Täter aus der Auslage eines großen Kaufhauses in der Innenstadt von Kleve zwei Parfüms heraus und steckte sie in seine Jackentasche. Der Unbekannte verließ das Geschäft dann ohne die Ware zu bezahlen.

Die Bilder des Täters sind unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/117025

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell