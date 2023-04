POL-SE: Bornhöved - Polizei sucht Beschuldigten der unterlassenen Hilfeleistung und Zeugen nach Unfallflucht

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch (12.04.2023) wurden in Norderstedt zwei tatverdächtige Personen vorläufig festgenommen und müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen meldete sich um 03:25 Uhr ein Anwohner aus Harksheide bei der Polizei und teilte seine nächtlichen Beobachtungen mit. Der Zeuge konnte zwei Personen ...

mehr