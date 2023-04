Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Brand eines Linienbusses - Polizei geht von technischem Defekt aus - Feuerwehr wendet größeren Schaden ab

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (12.04.2023) ist es um 13:05 in der Schauenburgerstraße zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften gekommen.

Näheres hierzu ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg vom 12.04.2023 unter nachfolgendem Link zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/5484635

Beim Eintreffen der Polizeikräfte brannte der Gelenkbus bereits in voller Ausdehnung. Durch die Flammen und die daraus resultierende Hitze entstand zudem Gebäudeschaden an zwei in der Nähe befindlichen Häusern.

Der Brandort wurde während der Löscharbeiten weiträumig abgesperrt.

Drei Anwohner wurden vorsorglich mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann von einem technischen Defekt in dem Linienbus ausgegangen werden. Der Linienbus brannte komplett aus. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Der Sachschaden wird auf rund 600.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell