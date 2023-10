Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl

Unbekannte entwenden Wohnmobil der Marke Fiat (KLE-JC994)

Kleve (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag (09. Oktober 2023) auf Dienstag ein Wohnmobil der Marke Fiat, das an der Weyerstege am Fahrbahnrand stand. Bei dem circa 30 Jahre alten Fahrzeug waren viele Kleinigkeiten bereits individuell erneuert worden, wie z.B. eine Dachluke aus Plexiglas, ein zusätzlicher Sicherheitsriegel an der Außentür sowie dicke Metallringe an der Seitenklappen. Wie die Täter das Fahrzeug von dem Abstellort entfernt haben, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des individuellen Fahrzeugs geben können. Sie sollen sich bitte bei der Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

