Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen/ Rees- Verkehrsunfall

Zwei Verkehrsunfälle beim Abbiegen von größeren Fahrzeugen

Polizei rät zur Vorsicht

Straelen/ Rees (ots)

Am Dienstag (10. Oktober 2023) gegen 17:02 Uhr kam es auf der Bislicher Straße in Höhe der Straße Auf dem Moshövel zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 33-jährige Fahrer eines Radladers wollte von der Bislicher Straße nach links in die Straße Auf dem Moshövel abbiegen, als ein 77-jähriger Leichtkraftradfahrer ihn überholte und mit der Schaufel des Radladers kollidierte. Durch den Zusammenstoß kam der 77-jährige Mann aus Hamminkeln zu Fall und verletzte sich schwer. Seine stark beschädigte Kreidler Floret wurde abgeschleppt und er musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radladerfahrer blieb unverletzt.

Am selben Tag gegen 14:30 Uhr kam es in Straelen auf der Dammerbrucher Straße in Höhe der Straße am Lommerskamp zu einem gleichgelagerten Verkehrsunfall. Hier wollte ein 56-jähriger Mann aus Straelen sein Gespann bestehend aus einem Traktor mit Anhänger von der Dammerbrucher Straße in den Lommerskamp lenken, als er von einem 33-jährigen Mann aus Geldern überholt wurde. Der 33-jährige PKW-Fahrer prallte gegen die linke Treckerseite. Zum Glück blieben bei diesem Unfall beide Fahrer leicht verletzt. Nichtsdestotrotz waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste zudem die Fahrbahn gereinigt werden.

Die Polizei mahnt an dieser Stelle zur Vorsicht! Die landwirtschaftlichen Fahrzeuge, die meist noch mit einem großen Anhänger unterwegs sind, bewegen sich langsamer auf den Straßen. Wenn sie ein landwirtschaftliches Fahrzeug oder Gespann überholen möchten, tuen sie dies nicht unüberlegt. Gerade wenn ein Traktor von der Feldarbeit kommt, können die Lichtleisten stark verschmutzt sein und ein Blinkzeichen ist nur schwer zu erkennen. Weiterhin benötigen die Fahrzeuge beim Abbiegen mehr Rangierraum als ein PKW, so dass sie leicht in den Gegenverkehr geraten können. Deshalb überholen nicht und warten sie, bis das Traktorgespann den Abbiegevorgang komplett abgeschlossen hat. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell