POL-KLE: Kleve - Scheibe eingeschlagen

Arbeitstasche entwendet

Kleve (ots)

Die vordere, rechte Scheibe eines grauen VW Transporters, der an der Turmstraße abgestellt war, schlugen unbekannte Täter am Dienstag (9. Oktober 2023) zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr ein. Anschließend entwendeten sie eine blaue Arbeitstasche aus dem Fahrzeug. In dieser befand sich unter anderem ein Mobiltelefon sowie ein Tablet-PC. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

