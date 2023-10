Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Diebstahl eines Motorrollers

Weitere Zeugen gesucht

Issum (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort stellte seinen blauen Motorroller am Dienstag (10. Oktober 2023) um kurz nach 15:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Weseler Straße ab. Gedankenverloren ließ er den Schlüssel stecken und kaufte in dem Geschäft ein. Als er zurückkehrte, stellte er den Diebstahl seines Rollers der Marke Changzhou fest und informierte die Polizei. Ein Zeuge gab vor Ort an, gesehen zu haben, dass zwei junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren mit dem Motorroller über den Parkplatz gefahren seien. Einer von ihnen trug eine rote Plüschjacke. Anschließend seien die beiden Männer mit zwei Motorrollern vom Parkplatz gefahren. Zeugen, die weitere Hinweise zu diesem Diebstahl oder den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

