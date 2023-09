Polizei Aachen

POL-AC: Angriff auf Autofahrer - Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Am vergangenen Samstag (23.09.2023) ist es am Abend zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Clermontstraße gekommen.

Gegen 21:50 Uhr fuhr das 30-jährige Opfer mit seinem grauen VW Passat die Trierer Straße aus Richtung Rothe Erde entlang. An einer roten Ampel gab ihm ein unbekannter Mann nach derzeitigen Erkenntnissen ein Handzeichen, dass er in die Clermontstraße abbiegen solle. Beide bogen daraufhin ab, hielten am Straßenrand und stiegen aus ihren Fahrzeugen.

Unvermittelt soll der unbekannte Fahrer eines schwarzen Audis auf den 30-jährigen Mann eingeschlagen haben, sodass dieser bewusstlos wurde. Ein Ersthelfer eilte dem Opfer zur Hilfe und zog ihn von der Fahrbahn. Der Täter flüchtete in seinem Wagen. Der Mann wird beschrieben als 20-25 Jahre alt, mit weißer Hose und weißem Oberteil bekleidet. Außerdem soll er eine Glatze und einen hellen Bart gehabt haben.

Das Opfer wurde leicht verletzt.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat sucht nun weitere Zeugen die Angaben zur Tat, zum Täter oder zum Kennzeichen des Fahrzeugs machen können. Hinweise nimmt das Kommissariat unter 0241-9577 42203 entgegen. Außerhalb der Bürozeiten erreichen sie zur Übermittlung von Hinweisen die Leitstelle unter 0241-9577 0.(kg)

