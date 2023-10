Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Sachbeschädigung

Zwei Strohfiguren brannten nieder

Weeze (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 05:15 Uhr meldete ein Passant den Brand von zwei etwa fünf Meter großen Strohfiguren, die ein Schützenverein an der Straße Knappheide anlässlich des Schützenfestes aufgestellt hatte. Diese Strohpuppen werden aus jeweils drei großen, runden Strohballen zusammengesetzt und dekoriert. Da die Figuren auf dem Grundstück nicht in der Nähe des Wohnhauses standen, bestand keine Gefahr des Übergreifens der Flammen. Feuerwehr und Polizei rückten zur Einsatzstelle aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, doch die Strohfiguren brannten nieder. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen geben können, werden gebeten Kontakt mit der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 aufzunehmen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell