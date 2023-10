Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wette- Diebstahl

Täter entwenden Traktorzubehör

Kevelaer- Wetten (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag (07. Oktober 2023) bis Dienstag Traktorzubehör von zwei abgestellten landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Die Traktoren standen auf einem Hof an der Bahnhofstraße. Die Täter entwendeten zwei hydraulische Oberlenker, einen einfachen Oberlenker und zwei Zugmäuler. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell