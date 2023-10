Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Arbeitsunfall mit schwer verletzter Person

Mellenbach - Glasbach (ots)

Am Dienstag, gegen 17.25 Uhr, kam es im Schwarzatal zwischen den Orten Mellenbach und Glasbach bei Holzrückearbeiten zu einem Arbeitsunfall. Der 32-jährige Arbeiter stellte den Schlepper am oberen Ende der Seilwinde ab und wartete auf das ankommende Holz, als der Schlepper aus ungeklärter Ursache nach hinten rollte. Der Mann versuchte noch das rollende Fahrzeug zu stoppen, indem er in dieses hineinsprang. In der Folge stürzte der Schlepper mit dem Mann einen Abhang hinunter und überschlug sich mehrfach. Der 32-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Schlepper entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

