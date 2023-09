FW-Oer-Erkenschwick: Zwölf Betroffene nach Hornissenangriff

Oer-Erkenschwick (ots) - Bei einem Wohnungsbrand in Oer-Erkenschwick verletzte sich heute (23.07.2023) ein 26jähriger. Der Mann und sein Hund retteten sich vor Eintreffen der Feuerwehr aus der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses an der Stimbergstraße. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Flammen hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle und begrenzte das Feuer auf die Brandwohnung. ...

