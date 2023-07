Freiwillige Feuerwehr Oer-Erkenschwick

FW-Oer-Erkenschwick: Ein Verletzter bei Wohnungsbrand

Oer-Erkenschwick (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in Oer-Erkenschwick verletzte sich heute (23.07.2023) ein 26jähriger. Der Mann und sein Hund retteten sich vor Eintreffen der Feuerwehr aus der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses an der Stimbergstraße. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Flammen hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle und begrenzte das Feuer auf die Brandwohnung. Die übrigen Mieter des Acht-Parteien-Hauses bleiben unverletzt und kehrten nach Abschluss der Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen.

Gegen 11.30 Uhr meldeten mehrere Passanten über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung aus dem Dach eines viergeschossigen Gebäudes an der Stimbergstraße. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich das Meldebild: aus den Dachflächenfenstern sowie der Balkontür quoll dichter, schwarzer Rauch in den Himmel. Sofort drangen Kräfte unter Atemschutz in den Hausflur vor und räumten das Gebäude. Glücklicherweise war das Treppenhaus rauchfrei und blieb es auch. Dem Wohnungsmieter der betroffenen Wohnung gelang selbständig die Flucht aus seinen vier Wänden. Er hatte aber Brandrauch eingeatmet und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die übrigen Bewohner verließen zügig das Haus und bleiben unverletzt.

Vier Einsatzkräfte gingen in die brennende Wohnung vor, lokalisierten schnell das Feuer und löschten es zügig. Das schnelle Eingreifen verhinderte eine Brandausbreitung auf das Dach oder weitere Wohnungen. Allerdings wurde die eigentliche Brandwohnung durch die Flammen und den Rauch unbewohnbar. Nach einer Stunde wurde der Einsatz beendet.

Zur Schadensursache und -höhe wird auf die Ermittlungen der Polizei verwiesen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Oer-Erkenschwick, übermittelt durch news aktuell