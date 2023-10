Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: SEK-Einsatz

Schwarzburg (ots)

Durch einen Zeugenhinweis erlangte die Polizei am 08.10.2023 gegen 20:30 Uhr Kenntnis von einem jungen Mann, welcher in den sozialen Medien auf einem Bild mit mehreren Waffen posierte. Da die Echtheit der Waffen auf dem Bild nicht bestimmt werden konnte, löste dies einen Einsatz der Polizei aus. Bei diesem kam unter anderem das SEK zum Einsatz, um in der Nacht zum Montag den jungen Mann festzunehmen. Nach erfolgter Festnahme in Schwarzburg wurde die Wohnung des 25-Jährigen nach Waffen und gefährlichen Gegenstände durchsucht. Es konnten mehrere nicht echte Schusswaffen / täuschend echt aussehende Nachbildungen sichergestellt werden. Eine Gefahr für Dritte bestand im Nachhinein zu keinem Zeitpunkt. Des Weiteren wurde niemand verletzt. Der 25-Jährige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und es wird nun geprüft inwieweit der Mann die Kosten für den Einsatz tragen muss.

Die Polizei gibt den Hinweis, dass ein Posieren mit täuschend echt aussehenden Schusswaffen einen polizeilichen Einsatz nach sich ziehen kann. Des Weiteren können damit Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten verwirklicht sein.

