Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Sonneberg (ots)

Am Montag, gegen 14.20 Uhr, kam es an der Ampelkreuzung der B 89 zwischen Neuhaus Schierschnitz und Neustadt bei Coburg zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher nicht geklärter Ursache stießen dort die 60-jährige Fahrerin eines PKW und der 58-jährige Fahrer eines LKW zusammen. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0263774 bei der Polizei Sonneberg, Tel.: 03675 8750 zu melden.

