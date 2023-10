LPI-SLF: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Königsee (ots) - Am Montag, gegen 14.45 Uhr, befuhr der 19-jährige Fahrer eines PKW die Verbindungsstraße Königsee - Oberschöbling. Aus derzeit nicht bekannter Ursache überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Der junge Mann wurde bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

