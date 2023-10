Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht

Neustadt an der Orla (ots)

Im Zeitraum vom 18.09.2023, 18.30 Uhr bis 19.09.2023, 14.00 Uhr, parkte der Fahrzeughalter seinen braunen PKW Mitsubishi Outlander in Neustadt an der Orla auf dem Parkdeck in der Mühlstraße ab. Vermutlich stieß beim Ein- oder Ausparken ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen den rechten hinteren Kotflügel des Mitsubishi und verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0246806,

