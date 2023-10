Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruchsdiebstahl

Sonneberg (ots)

Bereits am 01.07.2023 kam es in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr in Sonneberg in der Straße Langer Weg auf Höhe der Hausnummer 58 zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Ein unbekannter Täter drang in das Wohnhaus ein und entwendete von dort unter anderem einen Laptop sowie ein Tablet. In der Folge verließ der Tathandelnde das Grundstück in unbekannte Richtung.

Erkennen Sie den auf den Bildern sichtbaren unbekannten Täter oder können Sie andere Hinweise zu dem Sachverhalt geben? Dann melden Sie sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0169361 bei der Kriminalpolizei Saalfeld unter 03672-4171464.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell