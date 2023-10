LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden.

Triptis (ots) - Am 06.10.2023, gegen 21.00 Uhr, wurde der 19-jährige Fahrer eines Pkw in Triptis in der Neustädter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug nicht zugelassen war. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle ...

mehr