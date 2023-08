Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lkw verliert Auflieger

Weimar (ots)

Am Mittwochvormittag befuhr ein 43jähriger mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger die Kreisstraße 308 aus Richtung Altdörnfeld in Richtung B85, um auf diese abzubiegen. Bei dem Abbiegemanöver löste sich, vermutlich durch technisches Versagen, der Auflieger und rollte in die gegenüberliegende Leitplanke. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen und der Leitplanke beläuft sich auf etwa 5500 Euro. Für die umfangreichen Bergungsarbeiten entstanden längere Sperrungen für diesen Straßenbereich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell