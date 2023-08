Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeugteile im Graben aufgefunden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Durch einen Zeugen wurde eine vermeintliche Unfallflucht bekannt. Diese ereignete sich vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen den Ortslagen Quirla und Bollberg, Höhe der Einfahrt zum Gewerbegebiet, nach Spurenlage ein Fahrzeug in den Graben gefahren sei. Im Anschluss stieß das Fahrzeug gegen ein Verkehrsschild und beschädigte dieses. Danach entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig. Den aufgefundenen Hinweisen wird nunmehr nachgegangen. Zeugen, welche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de zu melden. Bitte geben Sie hierbei das Aktenzeichen 219306/2023 an.

