Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann stellt sich selbst auf dem Bundespolizeirevier in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Auf dem Bundespolizeirevier in Wuppertal erschien am Montagnachmittag (14. August), um 14.10 Uhr, ein Mann (34) nach dem die Staatsanwaltschaft Düsseldorf per Haftbefehl suchte. Der 34-Jährige wurde an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben.

Nach eigenen Angaben suchte ein Gericht nach dem 34-jährigen Kroaten, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Leistungserschleichung. Eine Personalienüberprüfung bestätigte seine Aussage.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf schrieb ihn zweimal per Haftbefehl aus. Das Amtsgericht Langenfeld verurteilte ihn für das Fahren ohne Fahrerlaubnis in fünf Fällen zu einer Geldstrafe von 2700 Euro oder ersatzweise 90 Tagen Freiheitsstrafe. Für das Erschleichen von Leistungen verhängte das Gericht eine Geldstrafe von 900 Euro oder einer Freiheitsstrafe von 30 Tagen.

Der 34-Jährige konnte die Geldstrafen nicht zahlen und wurde anschließend der nächsten Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell