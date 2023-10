Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb auf frischer Tat ertappt/Erneuter Erfolg von Zivil-Polizisten

Siegburg (ots)

In letzter Zeit können wir vermehrt von Erfolgen des zivilen Eingriffstrupps der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis berichten. So konnte auch am Montag (16. Oktober) in der Siegburger Innenstadt ein Ladendieb festgenommen werden. Nachdem es in der letzten Zeit zu mehreren Diebstählen von Parfüm aus einem Drogeriemarkt in der Holzgasse gekommen war, wurde dieser Bereich von der Polizei besonders ins Visier genommen. So befanden sich am Montag zivile Polizeibeamte vor Ort, denen gegen 17:50 Uhr eine männliche Person auffiel, die zielstrebig das entsprechende Geschäft betrat. Hier konnte der 37 Jahre alte Mann aus Meckenheim dabei beobachtet werden, wie er mehrere Parfüms aus dem Regal nahm und unter seiner Kleidung verschwinden ließ. Nachdem er anschließend das Ladenlokal wieder verließ, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er von einem Zivil-Polizisten angesprochen. Der Verdächtige setzte sogleich an zu flüchten, weshalb der Beamte ihn am Kragen packte. Dem Meckenheimer gelang es jedoch, sich losreißen und wollte erneut davonrennen. Dabei versuchte er, zwei weiteren Polizisten auszuweichen. Nach kurzer Nacheile konnte der 37-Jährige dann jedoch ergriffen, zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der polizeibekannte Ladendieb versuchte zunächst, sich körperlich gegen seine Festnahme zu wehren. Schließlich fügte er sich jedoch und gab den Diebstahl zu. Bei der sich anschließenden Durchsuchung des Festgenommenen fanden die Polizisten acht Parfümschachteln im Gesamtwert von knapp 700 Euro. Der Mann wurde zur Polizeiwache in Siegburg gebracht. In der Zeit von August bis Oktober kam es in Siegburg zu einer Vielzahl ähnlicher Taten mit einem Gesamtschaden von 10.000 Euro, für die der 37-Jährige tatverdächtig ist. Durch die Polizei wurde eine Vielzahl an weiteren Ermittlungen und Maßnahmen durchgeführt und eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls gefertigt. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft darüber, ob der 37-Jährige einem Haftrichter vorgeführt wird, steht noch aus. #rheinsiegsicher (Uhl)

