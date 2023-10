POL-SU: Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Much (ots) - Im Zeitraum von Samstag (07. Oktober), 15:00 Uhr, bis Samstag (14. Oktober), 14:15 Uhr, wurde in eine Ferienhütte an der Straße "Kerzenhöhnchen" in Much eingebrochen. Unbekannte brachen zunächst das Metalltor auf, um auf das Grundstück zu gelangen. Im Anschluss verschafften sie sich mutmaßlich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zur Ferienhütte. Entwendet wurden zwei Angeln in einem dreistelligen ...

mehr