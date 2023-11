Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell bei Nässe

A 61/Rheinhessen (ots)

Offenbar für die Witterungsverhältnisse zu schnell war ein 37-jähriger Fahrer eines PKW am 27.11.2023 gegen 11:10 Uhr. Der Mann befuhr die A 63 aus Richtung Kaiserslautern kommend und wollte am Autobahnkreuz Alzey auf die A 61 Richtung Koblenz wechseln. Am Ende des Kurvenbereiches kam der 37-Jährige offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, fuhr über den Durchfahrtstreifen hinweg und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kam es zu einer Kollision mit der Mittelschutzplanke. Den Schaden am PKW des 37-Jährigen schätzt die Polizei auf ca. 5000 Euro. Der Mann blieb unverletzt.

