POL-VDMZ: Andere bedrängt und rechts überholt

A 61/Rheinhessen (ots) - Offenbar für die Witterungsverhältnisse zu schnell war ein 37-jähriger Fahrer eines PKW am 27.11.2023 gegen 11:10 Uhr. Der Mann befuhr die A 63 aus Richtung Kaiserslautern kommend und wollte am Autobahnkreuz Alzey auf die A 61 Richtung Koblenz wechseln. Am Ende des Kurvenbereiches kam der 37-Jährige offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, fuhr über den Durchfahrtstreifen hinweg und kam nach ...

