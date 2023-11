Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Zu dicht an einem geparkten Auto vorbeigefahren - 15000 Euro Schaden

Rottweil (ots)

Am Freitagmorgen ist ein 21-Jähriger mit einem Toyota auf der Schramberger Straße zu dicht an einem am Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeigefahren und hat dieses gestreift. Der 21-Jährige fuhr gegen 07.30 Uhr mit einem Toyota Auris von der Stadtmitte kommend auf der Schramberger Straße in Richtung Kreisverkehr Hausener Straße und Marxstraße. Kurz nach der Abzweigung Bergstraße fuhr der junge Mann zu weit rechts und streifte dabei einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Taigo. Bei dem Unfall entstand an beiden Autos rund 15.000 Euro Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell