Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler - Königsfeld, L 181, Schwarzwald-Baar-Kreis) Entgegenkommendes Auto streift BMW und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Mönchweiler - Königsfeld, L 181, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr und zu einer folgenden Unfallflucht ist es am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 181 zwischen Mönchweiler und Königsfeld gekommen. Eine 30-jährige Frau fuhr gegen 07.45 Uhr mit einem 1er BMW auf der L 181 von Mönchweiler in Richtung Königsfeld, als ihr ein graues Auto teils auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam. Zwischen dem grauen Auto und dem BMW der 30-jährigen kam es zu einem Streifvorgang, wobei der linke Außenspiegel und die Fahrertür des BMWs mit rund 1500 Euro beschädigt wurden. Ohne anzuhalten fuhr der Fahrer des grauen Wagens weiter in Richtung Mönchweiler. Die Polizei Villingen, Tel.: 07721 601-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher mit dem grauen Auto.

