Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug Zeugen gesucht

Bingen (ots)

Am Freitag, den 24.03.2023 gegen 17.38 Uhr wurde ein abgestellter PKW in 55411 Bingen am Rhein in der Berlinstraße stark beschädigt. Es wurden die Scheiben, die Motorhaube und das Fahrzeugdach zerstört. Zeugen konnten dabei eine männliche Person, ca. 170 cm groß, Oberlippenbart, schlanke Statur bei der Tatausführung beobachten. Wer kann sachdienliche Angaben zu der Sachbeschädigung oder dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Bingen am Rhein unter der Tel.: 06721-9050 oder per E-Mail pibingen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell