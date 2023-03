POL-PIBIN: Fahren ohne Versicherungsschutz II

Bingen (ots) - Bingen, 20.03., Gaustraße, 15:30 Uhr. Bei einer Streifenfahrt in Richtung Büdesheim fiel den Beamten ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. Die Fahrerin gab sofort zu, zu wissen, dass sie so mit dem Scooter nicht am Straßenverkehr teilnehmen dürfe. Sie konnte keinen gültigen Versicherungsnachweis vorzeigen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, und sie vorsorglich als Beschuldigte belehrt. ...

