POL-NOM: Diebstahl eines Baugerüstes in Deitersen

Uslar (ots) - Uslar (reu,), 37170 Uslar, Hans-A.-Kampmann.-Straße, 28.10.2023, 03:00 Uhr - 28.20.2023, 10:00 Uhr. Am Samstagmorgen entwendete ein unbekannter Täter einen Motorroller eines 53-Jährigen Geschädigten aus Uslar, welcher am Fahrbahnrand der Hans-A.-Kampmann-Straße in Uslar abgestellt war. Hierzu wurde der Roller vom Täter kurzgeschlossen. Im Rahmen der Suche des Rollers konnte dieser durch den Geschädigten ca. 400m entfernt vom Tatort in der Auschnippe ...

