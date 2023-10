Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte brechen Baucontainer auf

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Edesheim, K 404

Sonntag, 29.10.2023, 00.17 Uhr

NORTHEIM (pet)

In der Nacht zu Sonntag fällt Kollegen der Polizei Northeim in Edesheim ein offenstehender Baucontainer auf. Bei näherer Betrachtung des Containers können die Beamten ein offensichtlich kaputtes Schloss vor dem Container auffinden. Der Container sowie dessen nähere Umgebung wird deshalb durch die eingesetzten Polizisten genau in Augenschein genommen, jedoch können keine verdächtigen Personen oder Fahrzeuge im Container oder in der näheren Umgehung festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, diverse Spuren gesichert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell